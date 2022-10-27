ننشر مواقيت الصلاة الخميس 27/10/2022 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:37 ص
موعد صلاة الظهر 11:39 ص
موعد صلاة العصر 49: 2
موعد صلاة المغرب 5:14 م
موعد صلاة العشاء 6:31
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الظهر 11:44
موعد صلاة العصر 2:52
موعد صلاة المغرب 5:17 م
موعد صلاة العشاء 6:36 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:33
موعد صلاة الظهر 11:35 م
موعد صلاة العصر 2:44 م
موعد صلاة المغرب 5:09 م
موعد صلاة العشاء 6:27 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:24
وقت صلاة الظهر 11:27
موعد صلاة العصر 2:39 م
وقت صلاة المغرب 5:05 م
وقت صلاة العشاء 6:20 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:29 ص
موعد صلاة الظهر 11:33 ص
موعد صلاة العصر 47: 2
موعد صلاة المغرب 5:14 م
موعد صلاة العشاء 6:27
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