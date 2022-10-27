نائب محافظ قنا يشارك في ثانى جلسات تنسيقية شباب الأحزاب بنقابة الصيادلة.. صور

قنا- صابر سعيد

شارك الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ثاني جلسات التنسيقية بمقر نقابة الصيادلة بمدينة قنا، بحضور كل من أكمل نجاتي، ومحمد السباعي، وأحمد فوزي، وعماد خليل أعضاء التنسيقية، والدكتور أحمد النقيب، نقيب ‏الصيادلة بمحافظة قنا، وعدد من أعضاء النقابة.‏

وأوضح نائب المحافظ، أن الجلسة شهدت مناقشة عدد من الموضوعات، منها دور النقابات العامة والفرعية في الحوار الوطني وآرائهم ‏ومقترحاتهم خلال المرحلة المقبلة لاسيما نقابة الصيادلة، كما تم مناقشة الوضع الحالي للمنظومة الصحية وأهمية مشروع التأمين الصحي الشامل، ومستقبل صناعة الدواء في مصر، وأهمية إحداث توازن بين اعداد الصيادلة الخريجين والاعداد المطلوبة لسوق العمل الفعلي، فيما طالب بعض الحضور بضرورة وضع آليات لضبط اسعار الأدوية.‏

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عقدت جلستها النقاشية الأولى بفرع المجلس القومى للمرأة بقنا، ضمن سلسلة الجلسات النقاشية التى أطلقها نواب التنسيقية، للحوار مع ‏المواطنين ومعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات ‏الجمهورية.