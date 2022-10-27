اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 12:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء الإسكندرية يشهد تداول 210 طن بضائع وسلع استراتيجية

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:28 ص
ميناء الإسكندرية يشهد تداول 210 طن بضائع وسلع استراتيجية ميناء الإسكندرية ـ أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئه العامه لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا كبيرًا وملحوظا، حيث تم دخول وخروج عدد  47 سفينه الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة  ، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 33 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصبر الجاف

كما شهدت حركة تداول البضائع بدورها نشاطا كبيرا حيث تم تداول 210 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، وفيما يتعلق بالحاويات فقد  تم تداول حوالي 2775 حاوية مكافئة  بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

ووجه اللواء بحري  نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي .


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

ميناء الإسكندرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة