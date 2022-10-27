ميناء الإسكندرية يشهد تداول 210 طن بضائع وسلع استراتيجية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئه العامه لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نشاطا كبيرًا وملحوظا، حيث تم دخول وخروج عدد 47 سفينه الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة خلال 48 ساعة ، كما يجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 33 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصبر الجاف

كما شهدت حركة تداول البضائع بدورها نشاطا كبيرا حيث تم تداول 210 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من البضائع مختلف الأنواع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة، وفيما يتعلق بالحاويات فقد تم تداول حوالي 2775 حاوية مكافئة بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وكذا إتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره ومتابعة المسطح المائي .