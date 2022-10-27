اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موريتانيا تصادق على اتفاقية الاتحاد الإفريقى بشأن أمن الفضاء الإلكترونى

الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:17 ص
موريتانيا تصادق على اتفاقية الاتحاد الإفريقى بشأن أمن الفضاء الإلكترونى الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى
نواكشوط (أ ش أ)

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صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون يتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقى بشأن أمن الفضاء الإلكترونى وحماية البيانات ذات الطابع الشخصى.

وأكد بيان حكومي موريتاني، صدر في ختام اجتماع مجلس للوزراء ترأسه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في القصر الرئاسي في العاصمة (نواكشوط)، أنه لا يمكن لأي بلد أن يواجه التحديات المتعلقة بالأمن السيبراني والسيادة الرقمية، دون التعاون الإقليمي والدولي

وأشارت إلى أن التصديق على هذه الاتفاقية يعتبر أفضل إطار إقليمي للتعاون في هذا مجال أمن القضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي.

واعتمد الاتحاد الإفريقي الاتفاقية في عاصمة غينيا الاستوائية (مالابو) عام 2014

 


موريتانيا

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