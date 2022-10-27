اليوم السابع
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الخميس، 27 أكتوبر 2022 06:13 م
أكرم القصاص
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منسق عام حياة كريمة بأسوان يتفقد قرية أبوسمبل لبحث متطلبات واحتياجات الأهالى

الخميس، 27 أكتوبر 2022 06:06 م
منسق عام حياة كريمة بأسوان يتفقد قرية أبوسمبل لبحث متطلبات واحتياجات الأهالى لقاء وفد حياة كريمة مع الأهالي بأسوان
أسيوط - فريق المحافظات

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زارت لجنة حياة كريمة بأسوان، اليوم الخميس، قرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، حيث التقى الوفد أعضاء لجنة التنمية المتكاملة حياة كريمة، والقيادة الشعبية والطبيعية، وخلال اللقاء استعرض المنسق العام لحياة كريمة بأسوان الموقف التنفيذي للمشروعات المبادرة التي تم الانتهاء منها والاستماع لمتطلبات واحتياجات القرية والبرنامج الزمني المُستهدف، فيما يتعلق بتنفيذ شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب النقية، والوصلات المنزلية، وكذا شبكات الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومشروعات الاتصالات، وأعمال تنفيذ الطرق، وكباري الري، وكذا إقامة المجمع الحكومي والمجمع الزراعي والسوق الأسبوعي الجديد.
 
كما بحثت اللجنة عدداً من التحديات المتعلقة ببعض المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاحتياجات المطلوبة لاستكمال التنفيذ وفق المخطط.
 
وفي نهاية اللقاء، وجه أهالى القروي الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فى تدشين المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، مؤكدين أن المبادرة من أهم المشروعات العظيمة التى تم تنفيذها لخدمة المواطنين، والتي تؤكد مدي اهتمام الدولة وحرصها علي توفير حياة كريمة لأهالى القرى.

 

جدير بالذكر، أن معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تشمل فى مرحلتها الأولى قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1106 مشروع ، وبتكلفة تصل لحوالى 21 مليار و208 ملايين جنيه حيث تم الإنتهاء من 239 مشروعا بتكلفة 2.8 مليار جنيه ، فيما جارى العمل فى 638 مشروعا بتكلفة 15.8 مليار جنيه ، بينما جارى التجهيز لبدء العمل فى 229 مشروعا بتكلفة 2.6 مليون جنيه ، وهو الذى يتوازى مع إدراج عدد آخر من المشروعات ضمن المرحلة الثانية والتى تشمل قرى مركزى أسوان ودراو ليصل إجمالى المشروعات المستهدف تنفيذها إلىتنفيذها إلى 2321 مشروعا داخل 39 وحدة محلية قروية أم و 116 قرى توابع و 380 نجع وكفر وعزبة، وذلك بعد توجيهات رئيس الجمهورية بضم جميع قرى مراكز المحافظة لمشروعات المبادرة الرئاسية.

 


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