منسق عام حياة كريمة بأسوان يتفقد قرية أبوسمبل لبحث متطلبات واحتياجات الأهالى

أسيوط - فريق المحافظات

زارت لجنة حياة كريمة بأسوان، اليوم الخميس، قرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، حيث التقى الوفد أعضاء لجنة التنمية المتكاملة حياة كريمة، والقيادة الشعبية والطبيعية، وخلال اللقاء استعرض المنسق العام لحياة كريمة بأسوان الموقف التنفيذي للمشروعات المبادرة التي تم الانتهاء منها والاستماع لمتطلبات واحتياجات القرية والبرنامج الزمني المُستهدف، فيما يتعلق بتنفيذ شبكات الصرف الصحي، ومياه الشرب النقية، والوصلات المنزلية، وكذا شبكات الغاز الطبيعي، والكهرباء، ومشروعات الاتصالات، وأعمال تنفيذ الطرق، وكباري الري، وكذا إقامة المجمع الحكومي والمجمع الزراعي والسوق الأسبوعي الجديد.

كما بحثت اللجنة عدداً من التحديات المتعلقة ببعض المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والاحتياجات المطلوبة لاستكمال التنفيذ وفق المخطط.

وفي نهاية اللقاء، وجه أهالى القروي الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي فى تدشين المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، مؤكدين أن المبادرة من أهم المشروعات العظيمة التى تم تنفيذها لخدمة المواطنين، والتي تؤكد مدي اهتمام الدولة وحرصها علي توفير حياة كريمة لأهالى القرى.