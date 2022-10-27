ونقلت قناة "إيه بى سى" الأمريكية عن الجيش قوله إن الهجوم الذي شنه متمردون تابعون لجيش الشعب الجديد أسفر أيضا عن فقدان جندي آخر، إلا أنه لم يتضح ما إذا كان هذا الجندي قد أسره المتمردون أم لا.

وأشار الجيش إلى أنه سيواصل تقديم المساعدات للمنطقة المتضررة جراء الزلزال على الرغم من هذا الهجوم.

ووفقا للمعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، فإن الزلزال الذي ضرب البلاد أول أمس الثلاثاء بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر،

ويقع مركزه على بعد 9 كيلومترات شمال غرب بلدة لاجايان في مقاطعة أبرا، وعلى عمق 11 كيلومترا.. كما أسفر عن إصابة 44 شخصا على الأقل وتدمير أكثر من ألفي منزل ومدرسة ومستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن الفلبين تقع بمنطقة الحزام الناري حيث يكثر وقوع الزلازل والبراكين.