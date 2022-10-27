مقتل طالب وإصابة آخر فى مشاجرة بقرية السمطا بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مقتل طالب وإصابة آخر في مشاجرة مسلحة بين عائلتين قرية السمطا التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز دشنا إلي مكان الواقعة وسيطرت على الاشتباكات وجاري ضبط المتهمين في الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة والمصاب إلي المستشفي في انتظار استخراج التصاريح اللازمة للدفن، فيما يتلقى المصاب العلاج اللازم.