اليوم السابع
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مقتل شخص فى حادث طعن بسكين بمركز تسوق فى ميلانو الإيطالية

الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:04 م
مقتل شخص فى حادث طعن بسكين بمركز تسوق فى ميلانو الإيطالية الشرطة الإيطالية
كتب محمد جمال

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قتل شخص فى حادث طعن بسكين بمركز تسوق فى ميلانو الإيطالية، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية."

يذكرأن، قُتلت امرأة وأصيبت أخرى، جراء عملية طعن فى مدينة نيوهام شرقى العاصمة البريطانية لندن، وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية، أن الشرطة تبحث عن رجل بعد طعن امرأتين، ما أسفر عن مقتل سيدة فى نيوهام شرقى لندن.

وقالت شرطة العاصمة، " إن الضباط عثروا على امرأتين بعد إصابتهما بطعنات صباح يوم الأحد".
 
وأوضحت سكاى نيوز، أنه قتل إحدى المرأتين فى الخمسينيات من عمرها بمكان الحادث، بينما نُقلت الأخرى في الثلاثينيات من عمرها، إلى المستشفى.
 
وقالت رئيسة المفتشين ليزا باركر،"أعلم أن الناس في نيوهام وخاصة في منطقة ستراتفورد سيصابون بالصدمة والقلق من هذا الحادث المأساوي، أشاركهم قلقهم ويمكنني أن أؤكد لهم أن المحققين المتخصصين يعملون بخطى سريعة لتحديد واعتقال المسئول".

الشرطة الإيطالية

إيطاليا

ميلانو

روما



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