مطار القاهرة ينظم اليوم 480 رحلة جوية لنقل أكثر من 65 ألف راكب

كتب أحمد مصطفى

ينقل مطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، أكثر من 65 ألف راكب على مدار 24 ساعة، وذلك على متن 480 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة.

وقالت مصادر، إن المطار سيستقبل اليوم 234 رحلة على متنهم 30264 راكبا، فى حين يغادر من المطار على مدار اليوم 246 رحلة على متنهم 35361.

وحسب المصادر، فإن وجهات السفر تشمل "نيويورك، ولندن، وباريس، وفرانكفورت، وبرلين، وأثينا، وروما، والبحرين، والكويت، وليبيًا، وتونس، وأسطنبول، وبروكسل، والدار البيضاء، والدوحة، وأمستردام، ودمشق، وأكرا، وجدة، والمدينة، إنجمينا، أديس أبابا، دمشق، نيروبى، لاجوس، بغداد، بيروت، عنتيبى، دبى، الشارقة، أبوظبى، عدن، رأس الخيمة".

فى حين تكون وجهات رحلات الوصول "نيويورك، لندن، باريس، فرانكفورت، أمستردام، فيينا، الكويت، ليبيا، دبى، الدوحةً، البحرين، أبوظبى، اسطنبول، أديس أبابا، أثينا، لاجوس، أكرا، الرياض، الشارقة، سيئون، بيروت، أبوظبى، عدن، بيروت".

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.