مطار الغردقة الدولى يستقبل 112 رحلة طيران على مدار اليوم تقل 17 ألف سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم، الخميس، قرابة 17 ألف سائح، على متن 112 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، حيث تعد تلك الرحلات انطلاق الموسم السياحي الشتوي، والذي يعتبرها خبراء السياحة بداية مبشرة للموسم مع ارتفاع معدلات الوصول خلاله الفترة المقبلة.

وتحتل السياحة الألمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، وتعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولى على تسهيل إجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم للفنادق المختلفة.

وقدمت شركات السياحة المختلفة بالبحر الأحمر مع شركائها بالخارج عروضا مختلفة للسياح خلال الموسم الشتوي بالبحر الأحمر، حيث أن مصر والبحر الأحمر بشكل خاص وجه اساسية للكثير من السياح وخاصة الأوروبين في فصل الشتاء .

وكان استقبل مطار الغردقة الدولى، أمس، الأربعاء، قرابة 15 ألف سائح، على متن 102 رحلة طيران دولية أغلبها ايضا أوروبية،وقدمت السلطات المختصة تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين للاستمتاع باجازاتهم علي شواطئ الغردقة.