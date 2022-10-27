وأوضحت السلطات - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن سيارة دفع رباعي تقل المهاجرين انقلبت بالقرب من مدينة توكستلا جوتيريز عاصمة ولاية تشياباس، بينما فر قائد السيارة.

من جانبه، أعلن المعهد الوطني للهجرة في المكسيك أن القتلى من جواتيمالا، والمصابين من جواتيمالا والسلفادور .. مشيرًا إلى أن الحادث هو الثالث هذا الشهر الذي شهد تهريب مهاجرين من ولاية تشياباس المتاخمة لجواتيمالا.