اليوم السابع
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مصرع سيدة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية

الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:57 ص
مصرع سيدة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية جثة ـ أرشيفية
الغربية محمد طارق

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لقيت سيدة مصرعها واصيب آخرين، وذلك خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء نشبت بين مجموعة من الأشخاص بقرية ميت الليث التابعة لمركز السنطة فى محافظة الغربية، بسبب خلافات الجيرة فى الأرض الزراعية والحدود بينهم.

 

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بقرية ميت الليث بدائرة مركز السنطة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة فى الأراضى الزراعية، مما أسفر عن مصرع سيدة تدعى "فايزة ع" تبلغ من العمر 60 سنة، وإصابة آخرين، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وقوع المشاجرة بسبب الخلاف على حدود الارض الزراعية، وتم ضبط باقى طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة وحرر محضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


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