مصرع سائق بطلق نارى عن طريق الخطأ بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى سائق توك توك بإحدى قرى مركز الحامول مصرعه بطلق نارى من فرد خرطوش بالخطأ، من صاحب مغسلة سيارات أثناء قيامه بتنظيف بندقيته، فلقى مصرعه فى الحال متأثرا بإصابته، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة، والتى قررت تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

تلقى اللواء خالد عبد السلام ، مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من اللواء خالد محمدى، مدير إدارة البحث الجنائى، إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفرالشيخ العام بوصول "ع.ع.ع.ع"، سائق توك توك من إحدى قرى مركز الحامول في الثلاثين من عمره مصاب بطلق نارى من فرد خرطوش، وكشفت التحريات الأولية للمقدم محمد هاني، رئيس مباحث مركز شرطة الحامول، أن المجنى عليه من إحدى قرى الحامول، وسائق توكتوك، وأثناء قيامه بغسل التوك توك الخاص به بمغسلة بمدينة الحامول، كان صاحب المغسلة يقوم بتنظيف بندقية خرطوش خاصته فانطلقت منها طلقة بدون قصد وإصابة المجني عليه وتوفى فى الحال.

تم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، والتى قررت تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، وتمكن رئيس المباحث من إلقاء القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الحادث، وجارى التحقيق في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة للعرض علي النيابة العامة للأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.