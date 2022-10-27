مسئولون إماراتيون عن فترة دراستهم بمصر: وجدنا حفاوة ومحبة وعشقنا الفول والكشرى

كتبت : إيمان حنا

شهدت احتفالية مرور 50 عاما علي العلاقات الدبلوماسية بين مصر والإمارات التي تستضيفها القاهرة حديثا عن ذكريات عدد من المسئولين الإماراتيين عن شبابهم ومراحل دراستهم في القاهرة ، وما وجدوه من حفاوة ومحبة بالغة.

وتحدث عدد من المسئولين عن عشقهم للطعام المصري وبمقدمته الفول والكشري ، وكذلك الحلويات الشهيرة مثل البسبوسة وغيرهم ، ومن بين هؤلاء خليفة بن شاهين وزير دولة بالإمارات ؛ وعلى ميحد السويدى رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة وميثاء بنت سالمان الشامسى وزيرة الدولة بالإمارات .



مسئولون اماراتيون فى صورة تذكارية مع ذكريات الشباب فى مصر

وفى كلمتها ، وبعد التقاط صوراً تذكارية ، قالت ميثاء الشامسى إنها درست فى جامعة عين شمس ؛ وتعلمت أهمية القراءة لتنمية المعرفة وليست الدراسة الأكاديمية فقط.

وأشادت الشامسى ، بالشعب المصرى وما يمتاز به من ألفة ومودة تجعله شعبا واحدا مع الإماراتيين.

وتخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي لكلمات الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة عن مصر وعشقه لها .