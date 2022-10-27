اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مسئولون إماراتيون عن فترة دراستهم بمصر: وجدنا حفاوة ومحبة وعشقنا الفول والكشرى

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:29 ص
مسئولون إماراتيون عن فترة دراستهم بمصر: وجدنا حفاوة ومحبة وعشقنا الفول والكشرى مسئولون إماراتيون مع صورة تذكارية فى مرحلة شبابهم بمصر
كتبت : إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت احتفالية مرور 50 عاما علي العلاقات الدبلوماسية بين مصر والإمارات التي تستضيفها القاهرة حديثا عن ذكريات عدد من المسئولين الإماراتيين عن شبابهم ومراحل دراستهم في القاهرة ، وما وجدوه من حفاوة ومحبة بالغة.

وتحدث عدد من المسئولين عن عشقهم للطعام المصري وبمقدمته الفول والكشري ، وكذلك الحلويات الشهيرة مثل البسبوسة وغيرهم ، ومن بين هؤلاء خليفة بن شاهين وزير دولة بالإمارات ؛ وعلى ميحد السويدى رئيس المجلس الاستشاري بالشارقة وميثاء بنت سالمان الشامسى  وزيرة الدولة بالإمارات .

مسئولون اماراتيون فى صورة تذكارية مع ذكريات الشباب فى مصر
مسئولون اماراتيون فى صورة تذكارية مع ذكريات الشباب فى مصر

 

وفى كلمتها ، وبعد التقاط صوراً تذكارية ، قالت ميثاء الشامسى إنها درست فى جامعة عين شمس ؛ وتعلمت أهمية القراءة لتنمية المعرفة وليست الدراسة الأكاديمية فقط.

 

وأشادت الشامسى ، بالشعب المصرى وما يمتاز به من ألفة ومودة تجعله شعبا واحدا مع الإماراتيين.

ab9e2721-63dd-46ef-9dd0-2067b96c6663

وتخلل الحفل عرض فيلم تسجيلي لكلمات الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة عن مصر وعشقه لها .


مصر والامارات

50عاما على العلاقات بين مصر والامارات

العلاقات المصرية الاماراتية

علاقات مصر والامارات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

قرقاش: مصر ركيزة استقرار العرب ونشهد بها نهضة بكافة المجالات

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:23 ص

سفيرة الإمارات: تطور كبير فى العلاقة مع مصر وارتفاع حجم التبادل إلى 26 مليار درهم

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:54 م

احتفالية مصر والإمارات.. قلب واحد.. 5 عقود محبة وعلاقات متجذرة تحمل آفاقًا واعدة.. وزير شئون مجلس الوزراء الإماراتى: علاقات أخوة جمعت قيادات البلدين وستظل مصر السند.. ووزير الاقتصاد الإماراتى: يجمعنا تعاون مميز

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:26 م

محمود محيى الدين: علاقة متميزة بين مصر والإمارات وتعاون كبير فى ملف المناخ

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 12:05 م

وزير شؤن مجلس الوزراء الإماراتى: علاقات أخوة جمعت قيادات مصر والامارات

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:35 ص

أحمد أبو الغيط: علاقات مصر والإمارات نموذج للعلاقات العربية العربية المتميزة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 11:10 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة