مدينة الأقصر تستكمل حملاتها البيئية الدورية وتحرر 3 محاضر مخالفات بيئية

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، بتنفيذ حملة تفتيش بيئية موسعة استهدفت مناطق أبو الجود والبسوس وشارع فندق المروة، وذلك في إطار تكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، والتصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

وتم تنفيذ الحملة تحت إشراف سكرتير عام مجلس المدينة وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة ، وذلك استجابة لشكوى عدد من الأهالي، وتمت المعاينة على الطبيعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة أسباب الشكاوي، وتم تحرير (3) محاضر.

وعلى صعيد متصل تمت الاستجابة لشكوى من أحد المواطنين بخصوص عدم نظافة محيط مدرسة نجع العرب الإبتدائية المشتركة الواقعة بنطاق حي المطار، حيث تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة وشاملة داخل وخارج المدرسة، وتم وضع عدد (2) من حاويات القمامة حول سور المدرسة للحفاظ على المظهر الحضاري، وذلك تحت إشراف سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش وقيادة يوسف محمد علي رئيس الحي وبمشاركة عبد الحميد الكيلاني مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، وحملة المعدات الثقيلة، بالتنسيق مع إدارة الأقصر التعليمية.

فيما أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، عن تنفيذ عدد من حملات النظافة العامة خلال الفترة من 8 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر الجارى، والتى أسفرت عن عن رفع 1148 طن قمامة و474 طن أتربة وتراكمات بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية خلال تلك الفترة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظاً على البيئة والمظهر الحضاري.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تكثيف ورفع كفاءة النظافة من خلال المرور على جميع قطاعات النظافة على مدار الأسبوع الماضى، وذلك بمشاركة كلاً من سكرتير عام مجلس مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، ورؤساء الأحياء ونواب رؤساء الأحياء ومدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل، ومسؤول فرقة التدخل السريع بالمحافظة بالإضافة إلى مسؤولي قطاعات النظافة بالأحياء بكل وردية.