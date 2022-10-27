اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ مطروح يعلن مشاركة التمور السيوية فى الملتقى الدولى للتمر بالمغرب

الخميس، 27 أكتوبر 2022 01:44 م
محافظ مطروح يعلن مشاركة التمور السيوية فى الملتقى الدولى للتمر بالمغرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح ــ فريق المحافظات

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن المحافظة متواجدة بشكل متميز من خلال التمور السيوية ضمن وفد وزارة التجارة والصناعة المشارك فى فعاليات الملتقى الدولى للتمر بالمغرب، تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب، والذى يقام بأقليم الراشيدية أرفود خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2022.

وأوضح محافظ مطروح أن مشاركة  التمور السيوية نظرا لما تتمتع به من شهرة عالمية ودولية بجودتها وتعدد أصنافها كالتمر السيوى، والفريحى، والعزاوي، والجدول، والبارحى، وتطلقت، وامنزو، واغرم اغزال وغيرها.

وأشار محافظ مطروح إلى أن واحة سيوة تشهد طفرة كبيرة فى مجال التصنيع الزراعى، وتطوير فى مجال التعبئة والتغليف، مع التوسع فى مجال التسويق لمنتجات سيوة فى الأسواق المحلية، والعالمية، تماشيا مع حرص الدولة المصرية على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة من حيث خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة.


محافظ مطروح

التمور السيوية

الملتقي الدولي للتمر

المغرب



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