اليوم السابع
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الخميس، 27 أكتوبر 2022 03:13 م
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محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات.. صور

الخميس، 27 أكتوبر 2022 03:03 م
محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات.. صور جانب من جولة المحافظ بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملة ازالة اشغالات شرق مدينة كفر الشيخ، بعدد منن الأحياء والمزلقان الوسطاني، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، موجها بالاستمرار في حملات إزالة الاشغالات، لتيسير حركة المواطنين، والحركة المرورية، موجهاً بالاستمرار في شن حملات ازالة الاشغالات، ومنع التعدي على الطرق والشوارع لأنها حق للمواطنين.

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية في توسعة ورصف الشوراع، وإنشاء 4 ميادين، إضافة إلى إنشاء الكباري، كما وجه بتكثيف حملات النظافة في جميع أحياء العاصمة، ومدن المحافظة، في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بملف تحسين البيئة والارتقاء بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،وفي إطار المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

تفقد الطرق
تفقد الطرق

 

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

 

جانب من جولة المحافظ بكفر الشيخ
جانب من جولة المحافظ بكفر الشيخ

 

جانب من جولة اليومية لمحافظ كفر الشيخ
جانب من جولة اليومية لمحافظ كفر الشيخ

 

متابعة رصف الطرق
متابعة رصف الطرق

 

 


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