محافظ بورسعيد يفتتح البطولة العربية للكونغ فو بمشاركة 9 دول.. صور

وبدأت احتفالية افتتاح البطولة بالسلام الوطني، وطابور عرض الدول المشاركة بالبطولة البالغ عددها 9 دول وهي: الأردن، وسوريا، فلسطين، تونس، السعودية، المغرب، موريتانيا، اليمن، ومصر"، وكلمات الحضور ثم تبادل الدروع التذكارية.

كما تضمنت الاحتفالية فيلم تسجيلي عن الاتحاد العربي للووشو كونغ فو، وعرض فني لفرقة "عجميات" بقيادة الفنان عمرو عجمي، تخلله فقرات استعراضية على أنغام "السمسمية" والأغاني الوطنية والقومية العربية.

وجه شريف مصطفى، رئيس الاتحادات المصري والعربي والأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، الشكر لمحافظ بورسعيد على استضافة البطولة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لنجاحها، مشيرًا إلى أن هذا التجمع يأتي ضمن الأهداف السامية التي يسعون لها بتجمع شباب الدول العربية في لقاءات أخوية قبل أن تكون تنافسية في ظل من أجواء المحبة والأخوة والصداقة، مرحبًا بالمشاركين في بلدهم الثاني مصر، ومتمنيا لهم التوفيق.

ومن جانبه، رحب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالدول العربية التي شرفتهم بالحضور، معربا عن سعادته باستضافة بورسعيد البطولة العربية للشباب في رياضة الووشو كونغ فو، ومتمنيًا لهم إقامة سعيدة وبطولة موفقة، ومؤكدا على أهمية البطولة في زيادة أواصل الأخوة بين الأشقاء في الدول العربية وتأكيدا على صلابة علاقات الأخوة بينهم، وتنمية دوافع الوطنية العربية لدى الشباب.

وتشمل البطولة التي ستستمر لمدة 3 أيام منافسات في الأساليب والساندا الخاصة برياضة الووشو كونغ فو، ومحاضرات دورة للمدربين والحكام العرب، فضلا عن جولات حرة وأنشطة ترفيهية للمشاركين بالبطولة.