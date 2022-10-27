محافظ بنى سويف: أخذنا موافقة الحكومة بإقامة منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية

بنى سويف ـ فريق المحافظات

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المكانة المتميزة التي تحظى بها النباتات الطبية والعطرية المصرية بين الدول المُصدرة على مستوى العالم، إذ تعد مصر خامس أكبر مصدري هذه النوعية من النباتات بنسبة تصل لـ 5.8 % ، ويتم زراعة 90٪ من النباتات الطبية والعطرية في صعيد مصر، وتتركز غالبيتها في محافظات: بني سويف،الفيوم والمنيا ، لذلك تسعى الدولة للنهوض بهذا القطاع، في إطار رؤية مصر 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي،التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وتابع المحافظ قائلاً : على مدار ما يقرب من 3 سنوات كان قطاع النباتات الطبية العطرية في صدارة اهتمام المحافظة ، خاصة وأن بني سويف تحظى بنصيب يتراوح من 40 إلى 60 % من صادرات مصر في هذا المجال، لذلك سعينا من خلال الاستراتيجية التنموية المحلية العامة التي أطلقتها المحافظة ،لتستهدف النهوض بـ 6 قطاعات اقتصادية منها :قطاعي الزراعة والصناعة،وكان مقترح إنشاء منطقة صناعية زراعية للنباتات الطبية والعطرية من أبرز المشروعات التي تضمنتها الاستراتيجية التنموية.

وأضاف المحافظ:نتيجة للسعى الجاد والخطوات المتواصلة ، حصلنا على موافقة الحكومة على المشروع من خلال صدور القرار الجمهوري بتخصيص مساحة 147 فدان بالظهير الصحراوي لمركز سمسطا،لإقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي، والتي كانت بمثابة خطوة مهمة للمُضي قُدماً في المشروع الذي سيساهم في تحقيق نقلة نوعية في تلك الصناعة الواعدة.

حيث يعد هذا المشروع الطموح فرصة كبيرة ليتبوأ صعيد مصر مكانته المميزة فــي هـــــذا القطاع ،لذلك: قمنا بعقد العـــديد من اللقــــاءات مع المزارعـــين والمستثمرين في هذا القطاع ،للوقوف على متطلباته ومشكلاته وتحدياته ،وللتعرف على مقترحات النهوض به،فضلا عن الزيارات الميدانية المتعددة،وصولا لخطوة مهمة من خلال تشكيل جمعية تعاونية زراعية لإنتاج وتسويق النباتات الطبية والعطرية،لتضم تحت مظلتها كل مكونات الصناعة"مزارعين ومنتجين ومصدري ،بجانب الحرص على تحفيز مشاركة المنظمات الدولية التي تهتم بتحقيق التنمية الزراعية وفقا لضوابط ومعايير التنمية المستدامة، حيث يجري "منذ أكثر من عامين "التنسيق والتعاون مع منظمة "اليونيدو"للترويج للمشروع والاستفادة من خبرات المنظمة في هذا المجال.

جاء ذلك خلال حضوره افتتاح المؤتمر الأول للنباتات الطبية والعطرية، والذي تستضيفه محافظة الفيوم على مدار يومين،وفي حضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور علاء عزوز "نائباً "عن وزير الزراعة ،السيد :ألكساندر سولجا المدير التنفيذي بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (Giz )، النائب عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ،الدكتور طارق أبو بكر رئيس لجنة النباتات الطبية والعطرية بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ، والمهندس مصطفى راشد وكيل وزارة الزراعة،وممثلى وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة.

حيث يشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 70 من منتجي ومصنعي ومصدري النباتات الطبية والعطرية، وممثلي سلاسل التوزيع والمصانع والجمعيات الأهلية، وخبراء زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية والوقاية من الأمراض والآفات، وممثلي المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمي الخدمات والاستشارات، بجانب العاملين في مدخلات الإنتاج والتصنيع "التعبئة والتغليف والماكينات والأسمدة"، والجمعيات التسويقية والمزارعين، من محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، والوادي الجديد، والأقصر.