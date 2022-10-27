محافظ المنيا يصل أسيوط للمشاركة فى الاحتفال بإحلال وتجديد قناطر ديروط

المنيا- فريق المحافظات

وصل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا منذ قليل إلى محافظة أسيوط، للمشاركة فى الاحتفال ببدء أعمال إحلال وتجديد قناطر ديروط، أحد أهم المشروعات الكبرى لتنمية الصعيد، بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، وأوكا هيروشى سفير دولة اليابان بالقاهرة وكاتو كين ممثل وكالة التعاون الدولى اليابانية "جايكا" وكان فى استقبال محافظ المنيا اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعطاء الأولوية للمشروعات القومية التى تستهدف تنمية الصعيد، وضمن خطة وزارة الموارد المائية والرى لإحلال وتجديد المنشآت الكبرى والتى مر على إنشائها أكثر من 100 عام بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية "جايكا".

وتساهم مجموعة قناطر ديروط الجديدة فى تحسين حالة الرى لزمام 1.5 مليون فدان، تمثل 20% من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر فى خمس محافظات وهى (-أسيوط-المنيا بنى سويف-الفيوم والجيزة) وبما يضمن توزيع منتظم للمياه على الفروع السبعة التى تغذيها مجموعة قناطر ديروط.. مما سيساهم فى زيادة معدل إنتاجية الفدان فى الزمامات الزراعية التى تخدمها مجموعة قناطر ديروط.