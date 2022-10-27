محافظ المنيا يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرية المعصرة بمركز ملوى

المنيا-حسن عبد الغفار

أجرى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا جولة تفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية المعصرة بمركز ملوى، حيث أكد المحافظ حرص القيادة السياسية على وصول الخدمات التى من شأنها توفير حياة كريمة لجميع فئات المواطنين، من خلال تلك المشروعات التى تشهدها أرض محافظة المنيا، لافتا إلى أن قرية المعصرة بملوى، تحظى بنصيب كبير من المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوى والمهندس أحمد عاطف المدير التنفيذي لجهاز التعمير بالمنيا وممثلي عدد من الجهات.

كما تفقد المحافظ عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بقرية المعصرة، حيث شملت الجولة تفقد عدد من المشروعات المنتهية والجاهزة لافتتاحها وهي وتضم المركز التكنولوجي لتقديم خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية وكذلك الوحدة البيطرية ومجمع الالبان، كما تفقد المحافظ الوحدة الصحية ومركز تنمية الاسرة، وتابع أعمال الرصف الجاري تنفيذها بالقرية.

أوضح المحافظ أنه يجرى العمل فى 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، مؤكدا أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوى.

والتقى محافظ المنيا بأهالى قرية المعصرة، واستمع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها، بهدف دفع عجلة التنمية الشاملة التى من هدفها تقديم كل الخدمات للمواطنين.