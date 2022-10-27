محافظ المنوفية يقرر إخلاء مدرسة النجاح الابتدائية المشتركة ..اعرف السبب

المنوفية - محمد فتحى

قرر اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إخلاء مدرسة النجاح الابتدائية المشتركة بقرية بهناى بمركز الباجور ونقل الطلاب إلى مدرسة أخرى، وذلك لسوء الحالة العامة للمدرسة وحفاظاً على سلامة وأرواح الطلاب، موجهاً بصدور قرار استيلاء للمدرسة وإدراجها ضمن خطة التطوير لتقديم خدمات تعليمية أفضل للطلاب، كما قرر المحافظ نزع ملكية قطعة أرض فضاء مجاورة للمدرسة بهدف استغلالها في أعمال التوسعة، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد قيمة سعرية عادلة ومناسبة لتعويض الأهالى وحفاظاً على حقوقهم وتحقيق الصالح العام.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة الباجور لتفقد المشروعات الجارى تنفيذها ومتابعة انتظام سير العملية التعليمية، رافقه خلالها نائبه محمد موسى، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ووكيل وزارة التربية والتعليم.

وخلال جولته بالقرية، تفقد محافظ المنوفية قطعة أرض فضاء أملاك دولة على مساحة 13 قيراط لإقامة مدرسة تجريبى للغات لخدمة أهالى القرية ، وعلى الفور وجه المحافظ بالسير في إجراءات تخصيص قطعة الأرض لهيئة الأبنية التعليمة للبدء فوراً في أعمال التنفيذ عقب الإنتهاء من إجراءات التخصيص ، كما كلف المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالتنسيق مع الوحدة المحلية والإدارة المركزية للرى لبربخة الترعة المقابلة للمدرسة المزمع إنشاؤها لتوسعة مدخل المدرسة.

هذا وقد أعرب أهالى قرية بهناى عن سعادتهم بتواجد محافظ المنوفية والاستماع لمطالبهم واتخاذ حلول فورية وعاجلة حيالها، مشيدين بجهود المحافظ المبذولة على أرض الواقع وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية للارتقاء بالخدمات المقدمة.