محافظ القليوبية يتفقد أعمال فرش أثاث مجمع الخدمات المتكامل بشبين القناطر

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن محافظة القليوبية بدأت فى جنى ثمار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أكبر مشروع قومى اجتماعى عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة.

وأوضحت المحافظة، أنه جاء ذلك فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات بالمحافظة بإجمالى 9 وحدات محلية و36 قرية وعدد 148 عزبة، حيث بلغ عدد المشروعات 783 مشروعا، بتكلفة تقديرية بلغت 7.1 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من فرش الأثاث لمجمع الخدمات المتكامل بقرية نوى بشبين القناطر واصبح جاهزا لاستقبال الطاقم الإدارى لتشغيله.

جاء ذلك خلال جولة أجراها المحافظ، لتفقد مجمع الخدمات المتكامل بعد الانتهاء من فرشه بالأساس الإدارى وأصبح جاهزا للعمل بجميع إدارته وذلك بحضور اللجنة المكلفة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء برئاسة اللواء محمد سعد رئيس قطاع الانتاج بالهيئة العربية للتصنيع، وأعضاء من جميع الوزارات التى ستقدم خدمات بالمجمع من بينهم المستشار أحمد صابر ممثل وزارة العدل عن الشهر العقارى والتوثيق، والدكتور محمد عثمان رئيس قطاع التضامن الاجتماعى، والدكتور خالد شرف مساعد وزير التموين والمستشار مصطفى حسين ممثلا عن وزارة الانتاج الحربى، والمهندس محمد فريد ممثلا عن وزارة التنمية المحلية، ومنسق حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس محمد لقية مدير مشروع فرش الاثاث لمبادرة حياه كريمة.

وأكد المحافظ، أنه تم اختيار محافظة القليوبية كأول محافظة على مستوى الجمهورية ليكون نموذجا سيتم تعميمه وأيضا ليكون معرضا ومرجعا لكل المحافظات ليسهل تطبيقه على كل مجمعات الخدمات المنشأة ضمن حياه كريمة، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالوزرات التى ستقدم خدماتها بالمجمع لاختيار الفرش الإدارى الملائم بالمكاتب وفرش صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين وتزويدها بكل الاثاث اللازم والمطابق لمعايير الجودة لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي.

وأعرب محافظ القليوبية، عن سعادته البالغة لفرش مجمع الخدمات والمقام على مساحة 700م٢ ويتكون المبنى فى كل قرية من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه لكل منهما، ويضم "وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين" ويخدم ٥٥ الف نسمة مشيرا أن عملية الفرش تمت على أحدث مستوى وتطبيق النموذج الذى يتم استخدام بالعاصمة الإدارية الجديدة ليتلائم مع دورة العمل الجديدة ليقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة ميسرة يتوافر فيها كل عناصر الجودة والأمان.