محافظ القليوبية يتفقد أعمال تغطية محور الباسوسية ورصف طريق الحادثة بالقناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة لتفقد أعمال رصف وتغطية محور الباسوسية ورصف طريق الحادثة أبو الغيط، وذلك فى إطار خطة المحافظة لإنشاء محور مرورى جديد لمدينة القناطر الخيرية للعمل على تسيير الحركة المرورية.

بدأ المحافظ بتفقد أعمال تغطية ترعة الباسوسية والتى ستساهم فى أن يكون هناك طريق بديل لقرية باسوس ـ القناطر، ما يسهل حركة المرور على المواطنين حيث تم الانتهاء من تغطية ورصف 3 كم وذلك تحت إشراف مديرية الطرق والنقل وضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

كما أنه جارى تغطية 1.200 متر من الخطة الاستثمارية الحالية، حيث تم تغطيه ورصف 3 كيلو، والذي يشرف علي الأعمال مديرية الطرق بتكلفة تصل إلى 80 مليون جنيه تقريبا.

ووجه "الهجان" لمنفذى الأعمال بتكثيف الجهد للانتهاء من أعمال التغطية المتبقية للبدء فى الرصف لتكون طريق جديد لمواطنى مدينة القناطر الخيرية، سوف يساهم فى أن يكون طريق بديل لقرية باسوس/القناطر مما يسير حركة المرور على المواطنين والذي يبلغ طوله 5.4 كم.

كما تابع المحافظ أعمال رصف طريق أبو الغيط الحادثة بالقناطر الخيرية بتكلفة 65 مليون جنيه تحت إشراف مديرية الطرق والنقل حيث تفقد المحافظ الأعمال بعد الانتهاء من نقل كابلات كهرباء الجهد المتوسط وتمهيد الطريق بالكامل، كما تفقد المحافظ أيضا أعمال وضع طبقة السن للمرحله الأولى والتي تشمل 1250 متر.

وجدير بالذكر أن أعمال التطوير تبدأ من ميدان السلام "كوبري الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، ويبلغ طوله 5.7 كيلو ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 مترا وحتى 18.5 متر، بتكلفة تصل إلى 65 مليون جنيه، ويعتبر طريق أبو الغيط طريق رئيسي وحيوي حيث يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي القاهرة والمنوفية والجيزة.

جاءت الجوله بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، والمهندسة حنان جمال مدير مديرية الطرق.