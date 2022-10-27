محافظ الشرقية يشدد على تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأنشطة التجارية

الشرقية - فريق المحافظات

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لمتابعة حركة البيع والشراء داخل الأسواق والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية المتنوعة بالأسعار المعلنة والحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ تم تشكيل لجان متابعة بالتنسيق مع الإدارات التموينية ومباحث التموين ورؤساء مراكز ومدن (بلبيس / مشتول السوق / القنايات / الحسينية / ديرب نجم) لتجوب شوارع القرى والمدن للمرور على المحال التجارية والمخابز للتأكد من التزام أصحابها من ممارسة النشاط التجارى وبيع السلع والمنتجات طبقاً للأسعار المقررة وعدم المغالاة فى الأسعار أو احتكار السلع لبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح ليتم تطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأى تراخى أو إهمال من الجهات المختصة فى السماح لأى تاجر باستغلال المواطنين والقيام بحجب السلع المدعمة بغرض الاتجار بها بالسوق السوداء والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الدولة.