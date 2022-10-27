محافظ البنك المركزى: التوصل لاتفاق مع صندوق النقد سيعزز استقرار الاقتصاد الكلى

كتبت هند مختار

قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزى، إن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولى، جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين الجانبين للاتفاق على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح، وسيعزز ذلك من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الأزمات الخارجية والتى زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء على مستوى السياسة النقدية بدأ البنك المركزى فى تحسين كفاءة السياسة النقدية وكفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم فى تعزيز الاستدامة، موضحا أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام ومضاعفة الاحتياطي المصرى.

وقالت ايفانا هولار، رئيس بعثة مصر المكلفة من صندوق النقد الدولى، أن مصر وصندوق النقد الدولى توصلا لاتفاق بقيمة 3 مليارات دولار من أجل تمويل الموازنة المصرية لمواجهة الأزمات العالمية ودعم لمشاركة القطاع الخاص.

وتابعت فى مؤتمر صحفى، أن الأزمة الروسية الأوكرانية تسبب فى أزمات كثيرة للعالم ومنها مصر.