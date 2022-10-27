محافظ الإسماعيلية يستقبل وفدا من المجلس القومى لحقوق الإنسان.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

استقبل اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم، وفدًا من المجلس القومى لحقوق الإنسان ضمن سلسلة الزيارات التى يقوم بها المجلس لدعم المواطن المصرى والدفع بعجلة التنمية.

ويضم الوفد محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائب لجنة الشكاوى والمتابعة ورئيس منظومة شكاوى المجلس ونبيل شلبي المدير التنفيذي لمنظومة الشكاوى وأسماء شهاب مدير وحدة الشكاوى ورامي علام مدير وحدة الرصد والمتابعة بالمجلس.

وذلك بحضور عماد صالح مدير فرع المجلس القومي لحقوق الإنسان بمحافظة الإسماعيلية.

وفي مستهل اللقاء أعرب الوفد عن سعادته لما لمسوه من تعاون المحافظة وتسهيل الزيارة للوفد ناقلين تحيات السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لمحافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقد تضمنت زيارة الوفد عددًا من المنشآت الصحية بالإضافة إلى زيارة الوحدات المحلية للأحياء الثلاثة لمحافظة الاسماعيلية خلال الفترة من 25 حتى 27 أكتوبر الجاري.

وتفقد الوفد المنشآت الصحية وذلك لمتابعة المنظومة الطبية ونظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية والتحقق من تقديم الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين ومدى رضاء المنتفعين بها.

وخلال الزيارة حرص الوفد على زيارة المباني الإدارية للوحدات المحلية لأحياء الإسماعيلية الثلاثة؛ للتأكد من حسن معاملة المواطنين من قبل القائمين عليها وقد صادف الزيارة إجراء سيناريو لتجربة الإخلاء لمبنى الوحدة المحلية لحي ثان.

وخلال اللقاء، أشار بشارة إلى ما شهدته منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية من طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة.

واقترح بشارة أن يتم تنظيم وعقد ندوات تثقيفية للوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الإسماعيلية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بداية من رؤساء القرى وقيادات الصفوف الثانية ووصولًا للقيادات العليا بالمحافظة.

ورحب وفد المجلس بمقترح محافظ الإسماعيلية آملين على أن يتم تطبيق تجربة المحافظة تباعًا بالمحافظات الأخرى.