محافظ الأقصر يلتقى مسئولى هيئة التنمية الصناعية لبحث دعم المناخ الاستثمارى

الأقصر – أحمد مرعى

التقى المستشار مصطفي ألهم محافظ الاقصر، اليوم الخميس، لواء مهندس حازم عنان رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية، وبعض مسئولي الهيئة، لبحث الإجراءات المقدمة للمستثمرين في إطار تهيئة المناخ الاستثماري بالمحافظة وتقديم تيسيرات للمستثمرين ورجال الأعمال وجذب الاستثمارات للمنطقة الصناعية بالمحافظة في إطار سلسلة اللقاءات التي تقوم بها الهيئة مع المستثمرين برعاية ودعم المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتناول اللقاء مناقشة الوضع الحالي للمنطقة الصناعية بالمحافظة وما يتم تنفيذه لتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين بهدف دعم المستثمر وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى هامش اللقاء عقد محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الاقصر مع رئيس الادارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية والوفد المرافق له وعدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالبغدادي بالأقصر لقاءً موسعاً تم خلاله بحث مطالب واحتياجات المستثمرين ومستغلي المصانع للعمل على حلها، والإعلان عن التيسيرات المقدمة لهم .

وأكد السكرتير العام إن المحافظة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ستعمل على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وتوفير احتياجاتهم، مشيرًا إلى ان الهدف من اللقاء هو استعراض جميع متطلبات المستثمرين والسعي لتطوير الخدمات المقدمة لهم .

فيما أكد رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية، بأنه تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فإن الهيئة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ,وسيتم دراسة وبحث كافة مطالب واحتياجات المستثمرين لافتا إلى أن الهيئة تقدم الدعم والدعم الكامل للصناعة وتشغيل الشباب من خلال إتاحة فرص حقيقية لإقامة مشروعاتهم الصناعية في ظل مناخ جاذب للاستثمار للبدء في الإنتاج.

وضم وفد هيئة التنمية الصناعية كل من لواء محمد سليم مستشار رئيس الهيئة لتطوير الفروع وإدارة الوحدات والمجمعات الصناعية ، واللواء أحمد عبد الرؤوف مستشار رئيس الهيئة لصندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية وادارة المشروعات ، واللواء حسن محمد رئيس شركة التنمية الصناعية ، والدكتورة نجلاء عبد العال مدير عام إقليم هيئة التنمية الصناعية بجنوب الصعيد- فرع الأقصر، وشهد اللقاء حضور رئيس مدينة البياضية وقيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي الكهرباء والاتصالات والاستثمار والطرق والنقل.

يذكر أن مشروع المنطقة الصناعية بالبغدادي بمدينة البياضية جنوب الاقصر يقام علي مساحة 311 فدان وتنقسم المنطقة الصناعية إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى تضم المجمع الصناعي والذي يحتوي على 206 وحدة لأنشطة مختلفة بمساحات 384 متر و432 متر وتضم الأنشطة - مواد ديكوريه – غذائي – كيميائي – هندسي - وغزل ونسيج أما المرحلة الثانية والثالثة فتهدف إلى إقامة العديد من المصانع بمساحات وأنشطة مختلفة تتراوح ما بين 400 الى 20 الف متر، ويوجد بالمنطقة أكثر من 40 مصنعا ما بين منتج وجاهز للتشغيل.