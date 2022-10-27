محافظة الإسكندرية تنظم دورة تدريبية عن "مهارات التعامل مع وسائل الإعلام الرقمى"

وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع كفاءة العنصر البشري وقدرات العاملين بها وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة في المجالات المختلفة من خلال تقديم سلسلة من الدورات التدريبية المختلفة والمتخصصة، وذلك تحت إشراف الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، وفي ضوء التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام خضر مستشار مساعد رئيس الوزراء ورئيس إدارة تنمية الأعمال وإدارة موارد البيانات، والدكتورة رانيا حسن رئيس مركز تنمية الموارد البشرية محافظة القاهرة.

هذا وقد قام بتقديم البرنامج التدريبى الأستاذة الدكتورة هدي العراقي أخصائي العلاقات العامة وتنمية الأعمال بمركز معلومات رئاسة مجلس الوزراء، والدكتورة صباح الحكيم الأستاذ بكلية الأعلام جامعة 6 أكتوبر، وبحضور المدير التنفيذي الدكتور: محمد السيد الشريف والاستاذ أحمد سمير فوزي مسئول العلاقات العامة، وقام بالتنسيق كل من الدكتورة : ولاء بلال والمهندس: روحي محمد العربي، والمهندسة إيمان الخولي مدير مركز الإسكندرية للتدريب ATC، وأحمد مبروك نائب مدير مركز الإسكندرية للتدريب.