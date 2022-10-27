محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بثقافة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تتنوع الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث عقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "منظومة التأمين الشامل"، حيث أوضحت سوسن محمد صالح مسئول تثقيف صحي بإدارة الصحة بالزينية، تعريف ما هو نظام التأمين الشامل والفئات المستهدفة منه والخدمات التي يقدمها التأمين الشامل وكيفية الاشتراك والانتفاع من هذه المنظومة والمزايا والخدمات التي يقدمها التأمين الصحي الشامل وتوعية صحية لطلبة مدرسة نجع غنيم المشتركة.

ونظم قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "التسامح في المجتمع" وأوضح سيد مرتضى معنى التسامح وما يعود على الفرد من التسامح، وقد ذكر التسامح في الأديان السماوية موضحا أرقى أنواع التسامح عند فتح مكة وتسامح النبي مع أهل مكة على الرغم مما حدث معه منهم ثم تحدث عن أنواع التسامح وأشكاله، بجانب ذلك عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "المقاومة الشعبية لمدينة السويس" وأوضح محسب أحمد غلاب كيف كانت المقاومة في مدينة السويس ودوافع إسرائيل لاحتلال مدينة السويس والمقاومة بين الحاضر والمستقبل وما الذي يجب علينا مقاومته الآن، وعقد قصر ثقافة حوض الرمال محاضرة بعنوان "حب الأوطان" وتحدث طه أبو الفضل عن حب الوطن والانتماء وأن نعلم أولادنا معني كلمة وطن والوطن له حقوق وواجبات علينا.

وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "من خصائص حضرة النبي صلى الله عليه وسلم" وأوضح فضيلة الشيخ محمود سعدي توفيق واعظ من منطقة الأقصر أولى الخصائص الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي وقصيدة بعنوان"سوق التلات"، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة عمل "مقلمة من الفوم"بمدرسة الراهبات بنات نفذتها مشيرة طلعت، وأعدت ورشة فنية بعنوان "الرسم بجذوع الشجر" تنفيذ نرمين سمير أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، كما أعد المركز الحضري ورشة فنون يدوية نفذتها مروة عوض الله.

فيما أقام قصر ثقافة الطفل بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنطقة وعظ الأزهر بالأقصر محاضرة بعنوان "مسيرة سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم" وتحدثت الواعظة مروة عبد الفتاح عن حياة النبي ومولده ونشأته وأعماله ووفاته، بجانب محاضرة بعنوان "تعامد الشمس على معبد أبو سمبل" وتحدثت الإعلامية أسماء محمد أحمد مناع عن تعامد الشمس ومكتشف معبد أبو سمبل وعلى من تتعامد الشمس والسياحة فى مصر، بالإضافة إلى تنظيم دورى ثقافى للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة إدارته فاطمة ماهر، بينما قدم قصر ثقافة حسن فتحى عرض إنشاد ديني للمنشد علي سيد محمد وقصيدة "الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم"، بينما قدم نادى السينما بقصر ثقافة حاجر العديسات عرض فيلم "صائد الدبابات".



محاضرات ثقافية فى قصور ثقافة الأقصر



ورشة لتعليم الاطفال فى ثقافة الأقصر