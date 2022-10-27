اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

متى يمكن استخدام المضادات الحيوية للأطفال؟​ هيئة الدواء تجيب

الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:52 ص
متى يمكن استخدام المضادات الحيوية للأطفال؟​ هيئة الدواء تجيب مضاد حيوى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت هيئة الدواء المصرية عن آليات استعمل المضادات الحيوية عند الأطفال وقالت: "فى حالة ظهور أعراض قد تشير إلى إصابة الطفل بالعدوى مثل: ارتفاع درجة الحرارة التى تستمر لعدة أيام أو زيادة الأعراض، يجب استشارة مقدم الرعاية الصحية، لأنه من الممكن أن يصف المضادات الحيوية للطفل عند الحاجة لذلك". ​

 

وتابعت هيئة الدواء فى منشور اليوم: "وفى هذه الحالة يجب اتباع التعليمات بعناية، ويجب التأكد من إعطاء الطفل الجرعة الموصوفة من المضاد الحيوى بالكامل فى كل مرة وطوال الفترة الزمنية المحددة للعلاج".

 

واستكملت: "تحتاج المضادات الحيوية وقتًا ليظهر تأثيرها، وفى حالة أن المضاد الحيوى المستخدم شرابا، لا تقم بالاحتفاظ بأى كمية متبقية بعد انتهاء فترة العلاج".

 

ونصحت بعدم إعطاء الأطفال مضاد حيوى بدون وصف الطبيب، وكذلك اتباع إرشادات الصيدلى فيما يتعلق بطريقة تخفيفها وتناولها وطريقه حفظها مع الالتزام بفترة العلاج كاملة حتى إذا تحسن الطفل قبل انتهاء المدة المحددة.​

 


هيئة الدواء

المضادات الحيوية

الاطفال

الصيدلى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة