ماراثون رياضى لطلاب المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد ..صور

كتب محمود طه حسين

نظمت المدرسة المصرية الدولية الرسمية بالشيخ زايد ماراثون رياضى للطلاب فى إطار حرص المدرسة على بناء جيل قوي متوازن مؤمنا بأهمية الرياضة.

وأوضحت المدرسة أن الماراثون تم تنظيمه تحت رعاية دكتور طارق النشوي مدير المدرسة و صباح افليم مدير القسم المتوسط وإيمان حسين منسق البرنامج المتوسط وبالتنسيق مع الجهات المختصة ومعلمي القسم المتوسط لتأمين نقاط السير الخاصة بالماراثون باستخدام دراجات وأيضا جري من بوابة المدرسة الرئيسية حتى مسافة ثلاثة كيلو متر حفاظا على سلامة الطلاب.

و المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، هى أول مدرسة حكومية معتمدة في الشرق الأوسط وإفريقيا والتي تعمل بنظام البكالوريا الدولية و تهدف إلي بناء جيل قوي متوازن مؤمنا بأهمية الرياضة و تهدف إلى تنشئة جيل منفتح على العالم حيث أن برنامج البكالوريا الدولية يهتم ببناء شخصية طالب منفتح على العالم، متوازن، مفكر و مبدع.

وأشارت المدرسة إلى أن الماراثون شهد تنافس بين الطلاب لتحقيق المراكز المتقدمة، كما نظمت المدرسة ألعاب تنافسية متنوعية منها الرياضي ومنها الترفيهي لتحفيز الطلاب على التعاون والترويح عن أنفسهم بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول.