اليوم السابع
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الخميس، 27 أكتوبر 2022 07:10 ص
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ليه عداد الكهرباء مسبوق الدفع فى مصلحة المواطن والدولة معا.. إعرف التفاصيل

الخميس، 27 أكتوبر 2022 06:10 ص
ليه عداد الكهرباء مسبوق الدفع فى مصلحة المواطن والدولة معا.. إعرف التفاصيل عداد كهرباء مسبوق الدفع
كتبت رحمة رمضان

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هناك العديد من المميزات توجد بعداد الكهرباء مسبوق الدفع تجعله فى مصلحة المواطن و الدولة معا و لعل أهمها هى دقة المحاسبة و عدم تدخل العنصر البشري فيها ، و فيما يلي مميزات العداد مسبوق الدفع:
 
1- القضاء على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة لحوالى 9 مليون   مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع.
 
2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 100% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.
 
3- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لانها تمكن المستهلك من معرفة رصيده و بالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.
 
4- تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.
 
5- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد  ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.
 
6-يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك و الرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.
 
7- لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك و لكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

العداد مسبوق الدفع

مميزات العداد مسبوق الدفع



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