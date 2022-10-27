كيف تتجنب الرجوع للإدمان وتفادى الانتكاسة ؟ الصحة تعلق

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن تجنب الانتكاسة وعدم الرجوع للإدمان من خلال الالتزام بالخطة العلاجية والمتابعة مع الفريق العلاجى بالإضافة إلى التواصل مع أطباء الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وكانت وزارة الصحة والسكان قالت إن تحاليل المخدرات متوفرة بسرية وبدقة عالية داخل المعامل المركزية وفى حالة ايجابية التحاليل للمخدرات يتم تحويل الشخص للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان لتوفير العلاج المناسب.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم تخصيص خط ساخن لاستشارة المتخصصين بالأمانة العامة بالصحة النفسية بررقم 16328 .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التحاليل تتم بدقة تامة ويتم علاج الحالات بشكل سرى مع تقديم الدعم الكامل للمريض.