وقالت الشركة - حسبما نقلت شبكة "البلقان" الإخبارية المتخصصة فى شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا - إن الطائرات المسيرة تم تفعيلها في منطقة جبلية فوق خطي كيكولا وريستيليكا بقوة 10 كيلو فولت.

وأضافت أنه يصعب على الفرق العمل في تلك المناطق بسبب تكوين التضاريس، لاسيما في ظل سوء الأحوال الجوية والرياح العاتية؛ لذلك، ستساعد مثل هذه التكنولوجيا على تقليل المخاطر التي يتعرض لها العاملون الميدانيون، فضلاً عن تقليل فترة الحصول على البيانات والتدخل في إعادة تأهيل الشبكة أو حدوث أعطال نهائية.

وأوضحت الشركة أنه سيتم التحكم في الطائرات بدون طيار من مسافة تصل إلى ثمانية كيلومترات، والتي ستلتقط صورًا ومقاطع فيديو عالية الدقة، حيث يمكن رؤية الحالة الفنية لخطوط التوزيع والمعالم الأخرى بوضوح.

كما تعتزم شركة "كيدز" توسيع المشروع وتضمين جميع الخطوط العامة لنظام التوزيع اعتبارًا من يناير المقبل.

