كلية الهندسة بنات بالأزهر تصدر كتاب "هندسة الأرقام فى حرب أكتوبر"

كتب لؤى على

أهدى الدكتور الجندى شاكر، رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، كتاب: "هندسة الأرقام فى حرب أكتوبر وانتصاراته بعيون ورؤى هندسية" إلى الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، موجها الشكر والتقدير للدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة السابق، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور هشام صبح عميد الكلية، والدكتور على البيلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لدعمهم فى إصدار هذا الكتاب الذى يوثق بطولات على مدار نصف قرن من الزمان سطرها خير أجناد الأرض.

وأوضح رئيس قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة أن الكتاب يهدف لتأصيل روح الانتماء للشباب الذى لم يعاصر حرب أكتوبر المجيدة حتى تظل هذه المناسبة الغالية حاضرة فى نفوس كل مصرى بل كل عربى بأنها كانت حرب العزة والكرامة التى سطر ملحمتها جنود هم خير أجناد الأرض لا يهابون الموت ويقلبون على الشهادة بصدور عارية؛ لأنهم مؤمنون بربهم، ومؤمنون بأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.

وأضاف رئيس قسم الهندسة المعمارية أن فكرة الكتاب بدأت فى أكتوبر 2020م، وكان أحد مخرجاتها اقتراح عمل معرض بعنوان: "هندسة الأرقام فى حرب أكتوبر"؛ لعرض انتصارات أكتوبر معتمدًا على الحقائق الهندسية والأرقام، ومعبرًا عن تلك الانتصارات بأرقام وحقائق هندسية، وقد لاقت الفكرة استحسانا كبيرًا شجع على استكمال تطويرها في أكتوبر 2021م، بتطوير الفكرة والمشاركة في المعرض السنوي للثقافات العسكرية ببانوراما أكتوبر؛ ليشارك مع فريق متميز من طالبات قسم العمارة ممن لديهم مهارات فنية متميزة ليشمل جزء منها هندسة الأرقام في حرب أكتوبر متمثلة في اللوحات والأعمال الفنية، ويشمل الجزء الثاني منها لوحة كبيرة مجسمة (ما كيت تعبيري)، تعبر عن انتصارات أكتوبر بعيون هندسية، وربط الماضي بالحاضر والعبور الأول بالعبور الثاني في الجمهورية الجديدة ليشمل: إلقاء الضوء على بعض الحقائق في حرب أكتوبر، وإظهار بعض التفاصيل الهندسية المهمة لزيادة الوعي، مثل: كون خط بارليف ليس مجرد ساتر ترابي ولكنه مجموعة تحصينات معقدة، أعدت بأساليب متعددة، وإظهار القوة والبراعة الهندسية في تحطيمه، والعمل على الربط بين العبور الأول في حرب أكتوبر والعبور الثاني الذي نحن بصدده، والذي يشمل إنجازات الدولة المصرية، مثل: القضاء على العشوائيات، والحياة الكريمة، والابتكار والمعرفة والصحة والتحول الرقمي والتنمية المستدامة والعاصمة الإدارية، إضافة إلى الرؤى والأطروحات، متماشية مع خطة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وقد قام الفريق بعرضها بالمعرض السنوي الذي لاقي استحسان الحاضرين؛ مما دعاهم لتقديم الشكر لجامعة الأزهر لهذا الجهد المتميز.

وفي هذا العام أكتوبر 2022م كرمت هيئة البحوث العسكرية فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في حفل ختام المعرض السنوي للثقافات العسكرية (ذاكرة أكتوبر) المقام بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر؛ تقديرًا لدعمه للأنشطة الطلابية ومشاركة الجامعة المتميزة في المعرض.

وقام مؤلف الكتاب بطباعة أول نسخة من الكتاب، وقد تلقى رئس الجامعة هذا بالتشجيع؛ تمهيدا لدراستها واستخدام المخرجات في رفع الوعي وتأصيل روح الانتماء لدى الشباب الجامعي وللشباب الذي لم يعاصر حرب أكتوبر المجيدة، وقدم فضيلته الشكر للمهندسات والطالبات اللائي شاركن في هذا العمل على مدار الأعوام السابقة وهن:

م/ بسمة عادل ربيع.

م/ زينب العلياء أحمد.

م/ رنا أحمد شبانة.

والطالبات: تسنيم السباعي، إيمان مرتضى، بسمة هاشم، رقية عبد المجيد، ندى عبد الدايم، هبة جمعة، رنا طه، آمال القلماوي، ضحي داكر، وآية صلاح، وكل من أسهم بنصح أو إرشاد لإتمام هذا العمل.