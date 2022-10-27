كلية العلوم بجامعة المنوفية تنظم ندوة حول السلامة والصحة المهنية

المنوفية - فريق محافظات

نظمت كلية العلوم جامعة المنوفية ندوة بعنوان "السلامة والصحة المهنية" تحت اشراف وحضور الدكتور عادل نصار عميد الكلية والدكتور حسن عليوة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور هانى عبدالحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور فريد وجدى مديرة وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة

ألقت الدكتورة هبة علام أستاذ مساعد بقسم الصحة العامة وطب المجتمع بطب المنوفية الضوء حول خطة العمل بين الوحدة المركزية لإدارة الأزمات بالجامعة مع وحدة إدارة الازمات بالكليات ودور الوحدة فى نشر ثقافة الأزمات والسلامة والصحة المهنية بالكليات هذا كما ودعا إلى أهمية المشاركة باستمرار فى مثل هذه الدورات والندوات التى من شأنها تحقيق السلامة لجميع العاملين فى الجامعة كما تحدثت عن أهمية السلامة والصحة المهنية ودورها وأهدافها وكيفية تطبيقها.