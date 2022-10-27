كشف غموض مقتل أم ورضيعها والتخلص منهما بمياه مصرف بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية من كشف غموض العثور علي جثتي أم ورضيعها، بمياه مصرف ناحية قرية أشكر نطاق مركز شرطة فاقوس بعد 5 أيام من الواقعة، وتبين قيام والد المجني عليها بمساعدة شقيقه بالتخلص منها لإنجابها بطريقة غير شرعية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزى، بوصول أم ونجلها طفل رضيع، جثتين هامدتين، بمياه مصرف بقرية أشكر التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية عدم العثور على أي بيانات تفيد هوية الأم، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الأم ورضيعها إلى مستشفى فاقوس المركزى، والتحفظ عليهما بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر 8660 جنح مركز شرطة فاقوس لسنة 2022 وأخطرت نيابة فاقوس، التى أمرت بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثتين لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية، إلى تحديد هوية المجني عليها وتدعي" ا م ف" 26 عامًا مقيمة مركز ابوحماد، وتبين قيام والدها وشقيقه بتقيدها بالحبال والتخلص منها وهى علي قيد الحياة بمياه مصرف، ثم جرفتها المياه بنطاق مركز فاقوس، وتم القبض علي الأب وشقيقه وأحالتهما الأجهزة الأمنية بمركز شرطة فاقوس للنيابة العامة، التي قررت بمعرفة أحمد صقر، رئيس النيابة العامة بفاقوس ،وباشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية،حبسهما اربعة ايام علي ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.