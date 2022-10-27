كرم جبر: ندرس توقيع بروتوكول تعاون بين مصر والإمارات فى مجال الإعلام

إيمان حنا - تصوير حسن محمد

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال مشاركته فى احتفالية "مصر والإمارات.. قلب واحد "، بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقات بين البلدين، إن العلاقات بين مصر والإمارات تاريخية متجذرة، مشيرا إلى أن الاحتفالية قد شهدت حشدا كبيرا من كبار الشخصيات فى البلدين، وما تخلل تلك الاحتفالية من اجتماعات وفعاليات حملت الكثير من الجوانب المختلفة للعلاقات بين البلدين بما يعكس عمق تلك العلاقات.

وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر أن هناك خصوصية فى العلاقات بين مصر والإمارات فى المجال الإعلامى وفى هذا الإطار هناك مشروع جارى دراسته لتوقيع مذكرة تفاهم وبروتوكول يضمن التعاون بين البلدين فى مجال التنافسية الإعلامية والإعلام التنموى الذى يهتم بقضايا البيئة، وكذا وتدريب الإعلاميين.

يذكر أن احتفالية "مصر والإمارات.. قلب واحد"؛ قد انطلقت، أمس، الأربعاء، التي برعاية حكومتي مصر والإمارات، احتفاءً بمرور 50 عاماً على العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وتمتد ثلاثة أيام.

تتضمن الاحتفالية، أجندة من الفعاليات المتنوعة تركز على استعراض العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأهم محطات وتجارب النجاح في هذا المجال، فيما يضم اليوم الثاني عرضاً لقصص نجاح القطاع الثقافي والإعلامي، وأبرز المشروعات والمحطات في الجوانب الرياضية والفنية والثقافية وغيرها، فيما تُختتم الأيام بحفل فني ثقافي ضخم يشارك فيه أكثر من 7000 شخصية، واستعراض مسيرة الشراكة والإنجازات التي تحققت خلال 50 عاماً في المجال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وغيرها من المجالات.