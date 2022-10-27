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كرفان التوعية البيئية يصل جنوب سيناء دعما لمؤتمر المناخ.. صور

الخميس، 27 أكتوبر 2022 11:30 م
كرفان التوعية البيئية يصل جنوب سيناء دعما لمؤتمر المناخ.. صور كرفان التوعية البيئية يصل جنوب سيناء
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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استقبل اللواء هاني رضا بدوي، رئيس مدينة طور سيناء، اليوم الخميس، فريق عمل "كرفان" وزارة الشباب والرياضة للتوعية البيئية؛ دعما لاستضافة مؤتمر المناخ متعدد الأطراف cop27، والذي يجوب محافظات الجمهورية بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والأمم المتحدة وشعبة أندية المناخ والبيئة، والإدارة العامة للطلائع بمديرية الشباب والرياضة.

جاء ذلك بمركز التنمية الشبابية بطور سيناء، بحضور أحمد عبدالعزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وسهير صديق سكرتير المدينة، وعدد من قيادات مديرية الشباب و الرياضة بالمحافظة وفريق الكشافة بمركز التنمية الشبابية بطور سيناء.

ويجوب كرفان "المناخ والبيئة" محافظات الجمهورية ، في مبادرة وطنية تسعى إلى تمكين النشء والشباب للتفاعل مع قضايا البيئة والمناخ، والتي تستهدف النهوض بالتثقيف البيئي، والعمل المناخي للأجيال القادمة.

وتضمنت القافلة أنشطة تفاعلية مختلفة تشمل ورش عمل لبناء القدرات، وحوار الشباب، ومسابقات وفيديوهات توعوية، ومعسكرات تدريبية، وحملات للتوعية عن تغير المناخ.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات محمد فتحي توفيق، وكيل الوزارة.
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كرفان التوعية البيئية يصل جنوب سيناء (1)
كرفان التوعية البيئية يصل جنوب سيناء (1)

 

كرفان التوعية البيئية يصل جنوب سيناء (2)
كرفان التوعية البيئية يصل جنوب سيناء (2)

 

كرفان التوعية البيئية يصل جنوب سيناء (3)
كرفان التوعية البيئية يصل جنوب سيناء (3)

 

كرفان التوعية البيئية يصل جنوب سيناء (4)
كرفان التوعية البيئية يصل جنوب سيناء (4)

 


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