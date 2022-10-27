قافلة جامعة طنطا تقدم الرعاية الصحية لـ 1276 حالة بمركز قطور

الغربية محمد طارق

انطلقت اليوم قافلة طبية شاملة من جامعة طنطا إلى قرية نشيل مركز قطور بمحافظة الغربية، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أكد الدكتور محمود ذكى، أن القوافل الطبية التى تنظمها الجامعة تأتى فى اطار المسئولية المجتمعية التي تقوم بها الجامعة و التي من اهم اولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمات صحية للمرضى بالقرى الأكثر إحتياجاً.

تفقد الدكتور محمود سليم، العيادات الطبية بالقافلة بمرافقة مسئولي "حياة كريمة" حيث قام بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المرضى ،مؤكدا حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم الخدمى والمجتمعى حيث تضمنت القافلة العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية والارشادية والتثقيفية بأهالى بالقرى الأكثر احتياجا .

شهدت القافلة مشاركة كلية الطب بتوقيع الكشف الطبي على المرضى بالتعاون مع كلية التمريض التي قدمت محاضرات توعوية في التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة في مبادرة "100 مليون شجرة".

كما أفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1276 حالة من خلال 12عيادة حيث تم فحص 76 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 122 في عيادة الاطفال، و172 بالعظام، و127 جلدية، و141باطنة، و70 مسالك بولية، و117 أنف وأذن، و15 جراحة عامة، و73 صدر، و71 نفسية، و224 جراحة العيون، 23 قلب واوعية دموية مضيفاً أنه تم تحويل، 66 حالة بواقع 4 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و4 في عيادة الأطفال، و8 بالعظام، و2 جلدية، 5باطنة، و4 مسالك بولية، و8 أنف وأذن، و4 جراحة عامة، و2 صدر، و2 نفسية، و25 جراح العيون، قلب واوعية دموية.

شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 60 مواطنا، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار، القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.