اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أكتوبر 2022 03:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

فيس بوك يخسر 65 مليار دولار فى ليلة بسبب ميتافيرس.. جارديان تكشف التفاصيل

الخميس، 27 أكتوبر 2022 01:24 م
فيس بوك يخسر 65 مليار دولار فى ليلة بسبب ميتافيرس.. جارديان تكشف التفاصيل فيس بوك وزوكربيرج
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجعت القيمة السوقية لمارك زوكربيرج مالك ميتا وفيس بوك وانستجرام بمقدار 65 مليار دولار بعد تقارير أفادت تراجع الأرباح إلى النصف خلال الربع الثالث من العام حيث قلل المعلنون من الانفاق وسط التباطؤ الاقتصادى العالمي.

 

وفقا للجارديان، أدى التراجع بنسبة 19% فى سعر سهم ميتا خلال التداول بعد ساعات العمل إلى دفع 10 مليارات دولار أخرى من الثروة الشخصية للرئيس التنفيذى للشركة، مارك زوكربيرج، الذى أسس فيس بوك أثناء وجوده فى الجامعة.

 

كان زوكربيرج، أكبر مساهم فى ميتا ولديه معظم ثروته فى أسهم الشركة، قد شهد بالفعل انخفاضًا فى صافى ثروته بما لا يقل عن 70 مليار دولار بحلول سبتمبر من هذا العام.

 

أبلغت ميتا عن 27.7 مليار دولار من العائدات للربع الثالث - أعلى من توقعات المحللين - حيث تقلصت المبيعات بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

 

جاء ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه الشركة من ضعف التداول فى المستقبل ووسط المنافسة المتزايدة من TikTok، تعانى ميتا أيضًا من تقليص الشركات للإنفاق على الإعلانات.

 

ارتفعت تكاليف ومصاريف Meta بنسبة 19% فى الربع الثالث مقارنة بالعام السابق، فى مواجهة قلق المستثمرين بشأن الخسائر، قال زوكربيرج إنه واثق من أن الإنفاق على metaverse وغيره من "الرهانات التجريبية" سيبدأ يؤتى ثماره.

 

وأضاف: "بمرور الوقت، ستصبح هذه استثمارات مهمة جدًا لمستقبل أعمالنا هذا من أكثر الأعمال التاريخية التى نقوم بها. سوف ينظر الناس إلى الوراء إلى [هذه] العقود من الآن ويتحدثون عن أهمية العمل الذى تم هنا".


فيس بوك

ميتا

مارك زوكربيرج

انستجرام

تواصل اجتماعي

metaverse

اقتصاد أمريكا



الموضوعات المتعلقة

لماذا حذر "فيس بوك" من حظر محتوى الأخبار فى كندا

السبت، 22 أكتوبر 2022 03:41 م

ثقب فيس بوك الأسود وليلة ابتلاع الفولورز.. مستخدمو منصة التواصل يفقدون ملايين المتابعين خلال لحظات.. موجة من الحزن والسخرية طوال الليل.. مارك زوكربيرج بين الضحايا.. الشركة تصلح الخطأ وتعيد أرقام المتابعين مجددا

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:30 م

فيس بوك يحل مشكلة الفولورز.. ومارك يستعيد 119 مليون متابع

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 12:02 م

مؤسس فيس بوك يخسر 119 مليون متابع بسبب خطأ تقنى

الأربعاء، 12 أكتوبر 2022 01:36 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة