فحص 85 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

نجحت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، والتى يتم تنفيذها عن طريقة مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، فى فحص 85.733 طفلا بداية من يناير عام 2022 حتى سبتمبر 2022، وتمت إحالة الحالات بعد إعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدى، فى نفس الوحدة بعد أسبوع من الفحص الأول، وذلك لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعى حالته صرح بذلك الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

وأكد الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التى يمكن أن تتسبب فى أزمات نفسية للطفل.

وأشار وكيل صحة سوهاج إلى أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة قامت بتوقيع الكشف الطبي على 10024 طفلا في شهر يناير و8600 طفل في شهر فبراير و8091 في شهر مارس، و8583 في شهر أبريل، وو9625 في شهر مايو، و9868 في يونيو، و9338 في شهر يوليو و11927 في شهر أغسطس و9677 في شهر سبتمبر بإجمالى 85 ألف 733 طفل على مستوى المحافظة وأننا مستمرون في اعمال الكشف وتنفيذا كافة المبادرات الصحية التي أطلقها رئيس الجمهورية 100 مليون صحة.

يذكر أن وزارة الصحة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.