اليوم السابع
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فتح طريق "الحسنة نخل" بوسط سيناء بعد توقف السيول

الخميس، 27 أكتوبر 2022 10:06 ص
فتح طريق "الحسنة نخل" بوسط سيناء بعد توقف السيول طريق الحسنة
شمال سيناء - فريق المحافظات

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أعلن مجلس مدينة نخل بوسط سيناء  فتح طريق الحسنة نخل اليوم بعد غلق الطريق ليلة أمس جراء سيول وادي البروك، و قال محسن سالم رئيس مركز ومدينه نخل، إنه قام  بمعاينه الطريق واطمأن إلي سلامته وتم التنسيق مع الأجهزة المعنيه لفتح الطريق.

 

وأوضح أن السيول وصلت وادى البروك ليلة أمس وعلى مناطق بمسار طريق الحسنة نخل، وتم إغلاق مسار الطريق حفاظا على أرواح المسافرين .

 

 

أضاف محسن سالم، أنه تم تلقى بلاغ بجنوح سيارة ميكروباص محملة بالركاب بمجري السيل، ولم يتسبب جنوحها فى أى خسائر فى الأرواح، مشيرًا إلى أن غرفه عمليات المركز لتلقي بلاغات السيول بالمركز والتنسيق مع كافة الأجهرة بالمركز للتحرك الفوري.

 

وناشد مجلس مدينة نخل بوسط سيناء المواطنيين بجميع ارجاء المركز بالابلاغ الفوري  عن سقوط امطار او سيول حتي يتم اتخاذ كافه الاجراءات علي تليفون غرفه عمليات المركز علي الرقم0683600301.

 

ورصدت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء جريان سيول ضعيفة بمنطقة وسط سيناء في منطقة وسط سيناء، فجر اليوم، في أودية البروك والذروة بنخل والحسنة بالحسنة ، لم تؤثر السيول على الطرق الرئيسية والفرعية في المنطقة.

 

وقال العميد أسامه الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، إن المحافظة واصلت رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية في مختلف مدن شمال سيناء.


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اليوم السابع بلس



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