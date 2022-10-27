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فتاة هندية ترسم 15 صورة فى وقت واحد.. وملياردير يعدها بمنحة دراسية.. فيديو

الخميس، 27 أكتوبر 2022 09:35 م
فتاة هندية ترسم 15 صورة فى وقت واحد.. وملياردير يعدها بمنحة دراسية.. فيديو رسم الفتاة
كتب محمد جمال

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نشر رجل الأعمال الهندى أناند ماهيندرا على حسابه الرسمى فى "تويتر"، فيديو لفتاة هندية ترسم 15 صورة بآن واحد، واعدا إياها بمنحة دراسية، وتظهر في الفيديو فتاة شابة تصنيع إطارا خشبيا للأقلام، يتضمن خطوطا عمودية وأفقية، ومن ثم تربط بينها، وتعلّق أقلاما زرقاء وحمراء اللون، بحسب "سكاى نيوز".
 
وبعد الانتهاء من الرسم باستخدام الإطار، تبدو اللوحة وهي تضم 15 شخصية لقادة هنود وشخصيات بارزة، بتفاصيل دقيقة.
 
 
وعلّق ماهيندرا على الفيديو قائلا: "هل يستطيع أي شخص تأكيد صحة هذا الفيديو. إنها فنانة موهوبة. رسم 15 صورة معا يعتبر معجزة".
 
 
وأضاف الملياردير الهندي في منشوره: "إذا كان ما تقوم به الفتاة حقيقيا فيجب تشجيعها، وسيسرني تقديم منحة دراسية لها، إلى جانب أشكال أخرى من الدعم".
 
ويسمع في الفيديو تعليق لرجل يقول إن صاحبة العمل الفني هي نور جهان، من ولاية أوتار براديش، وبأنها تطلب المساعدة لتسجيل رقم قياسي في سجل "جينيس".

 


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