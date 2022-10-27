غلق 18 منشأة في حملة مكبرة لصحة الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، حملة مكبرة على العيادات والمعامل والمستشفيات، للتصدي للمخالفات وضبط المخالفين.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم المرور على 174 منشأة طبية، شملت 96 عيادة خاصة، و5 مستشفيات وعيادات تخصصية، و47 مركزا طبيا، ومعملين، وتم ضبط 17 مركزا ومعملا غير مرخصة.

وأشار فؤاد إلى أنه تم استصدار قرارات إغلاق لنحو 18 منشآة مخالفة، وإعادة فتح 8 آخرين، مهيبا بأصحاب المنشآت الطبية الخاصة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها، والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى، حفاظا علي حياة المواطنين، وتماشيًا مع رؤية مصر والقيادة السياسية نحو حياة كريمة للمواطنين.

وأكد وكيل الوزارة على إستمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور شريف مكين، وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.