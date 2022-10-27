غلق مطلع كوبرى الجيزة المعدنى جزئيا غدا.. اعرف التفاصيل والنصائح المقدمة

كتبت - مرام محمد

تغلق محافظة الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، كوبرى الجيزة المعدني غدا الجمعة جزئيا، تحديدا لمطلع الكوبرى "الحارة اليمنى فقط" بالمطلع القادم من شارع ربيع الجيزى، وذلك لمدة 3 أيام، ابتداء من الساعة 1 صباح الجمعة الموافق 28/10/2022 وحتى الساعة 5 صباح الأحد الموافق 30/10/2022، استعدادا لفصل الشتاء وموسم الأمطار .

وأرجعت محافظة الجيزة سبب الغلق، إلى قيام الشركة المنفذة لأعمال صيانة الكوبرى باستكمال أعمال رفع كفاءة الطبقة الأسفلتية لتحقيق السيولة المرورية وتوفير أعلى معدلات الأمن والسلامة للمركبات المارة عبره، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حى جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والمتابعة نحو اتخاذ ما يلزم لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات خلال فترة الأعمال.

وبناءاً عليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بنشر اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لتيسير حركة المرور.