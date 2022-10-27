عضو شعبة الملابس: تحرير سعر الصرف يؤثر بالإيجاب على صادرات

كتب إسلام سعيد

أكد وليد نديم عضو غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن قرارات البنك المركزي اليوم بشأن تحرير سعر الصرف سيؤثر بالايجاب على صادرات مصر، خاصة أن المستورد الخارجي يبحث عن السعر المناسب له واي خفض في العملة يؤدي إلي زيادة الصادرات

وأضاف وليد نديم في تصريحات له اليوم الخميس، أن قرار تخفيف العمل بالاعتمادات المستندية تمهيداً لإلغاءها خلال شهرين يعتبر خطوة داعمة للقطاع الصناعي التصديري، كما يساهم في توفير الخامات والآلات الإنتاجية للصناعة مما يجعل عجلة الإنتاج تعود بقوة

وبشأن التذبذب في أسعار الدولار وصعودها إلي مستويات تقترب من 23 جنيها، أكد أن السوق سيمتص هذه الزيادة خلال اسبوعين لتعود أسعار الدولار لتستقر قرب مستويات تتراوح بين 22 إلي 22.5 جنيها وتستقر أسواق الصرف بشكل ملحوظ ، وما حدث اليوم من ارتفاع في أسعار الصرف أمر طبيعي والبنك المركزي نجح من خلال هذه الخطوة في مواكبة الأسعار الحقيقة للدولار.

وشدد على أن الدولة تتخذ خطوات من شأنها إعادة الانضباط للسوق الصناعي بعد أن تأثر سلبا بالعمل بالاعتمادات المستندية منذ مارس 2022 والغاء قيود الاستيراد خطوة تساهم في توفير المنتجات والخامات التي يتم استيرادها من الخارج واللازمة لعمل المصانع

كما أكد على أن زيادة حد الإعفاء للاستيراد ل 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار خطوة تساهم في التعجيل بالإفراج عن البضايع المتكدسة بالموانئ، لافتا إلى أن الحكومة تسعي إلي تعميق التصنيع المحلي وخلق فرص حقيقية أمام الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عبر إتاحة التمويلات الدولارية لاستيراد خامات وخطوط الإنتاج.