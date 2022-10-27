عاصمة الخبر.. تفاصيل إطلاق موقع قناة القاهرة الإخبارية.. إنفوجراف

انطلق منذ قليل الموقع الرسمي الخاص بقناة القاهرة الإخبارية، حسب ما أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الساعات الماضية عبر حسابه على "فيس بوك"، ويحتوى الموقع الرسمي على أقسام: الأخبار، الشرق الأوسط، فنون وثقافة، رياضة، عالم الاقتصاد، شرق أوسط، أخبار العالم، وغيرها من الأقسام الإخبارية.
تفاصيل إطلاق موقع قناة القاهرة الإخبارية
مزايا الموقع
أقسامه
تخصيص أقسام للملفات الكبرى الجارية
مزايا الموقع:
تصميم بسيط وجميل ومنظم
يمكنك تصفح الموقع بدون تعقيد
سهولة التنقل بين المحتوى والأقسام
البحث السريع للوصول لأى معلومة
مطالعة الأخبار العاجلة بضغطة واحدة
مشاهدة أحدث الفيديوهات من كل العالم
إمكانية الاشترك فى النشرة الإخبارية والحصول على التحديثات مباشرة
تضم أقسامه:
أخبار
الشرق الأوسط
حول العالم
عالم الاقتصاد
رياضة
فنون وثقافة
المنوعات
وحدة الدراسات
تخصيص أقسام للملفات الكبرى الجارية:الأزمة الروسية الأوكرانية
مؤتمر المناخ cop27
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