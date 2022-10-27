عاصمة الخبر.. تفاصيل إطلاق موقع قناة القاهرة الإخبارية.. إنفوجراف

انطلق منذ قليل الموقع الرسمي الخاص بقناة القاهرة الإخبارية، حسب ما أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال الساعات الماضية عبر حسابه على "فيس بوك"، ويحتوى الموقع الرسمي على أقسام: الأخبار، الشرق الأوسط، فنون وثقافة، رياضة، عالم الاقتصاد، شرق أوسط، أخبار العالم، وغيرها من الأقسام الإخبارية.