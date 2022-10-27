"ضمائر اللغة" تتسبب فى أول اعتذار لرئيسة الوزراء الإيطالية

فاطمة شوقى

تسبب استخدام "ضمير لغوى" بالخطأ فى أول اعتذار لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلونى، وذلك بعد اتهامها بالعنصرية فى خطابها الأول أمام البرلمان.

وأشارت صحيفة "الفوخوليو" الإيطالية إلى أن رئيس الوزراء الإيطالية وجهت خطاب لأبو بكر سوماهورو، من ذوى البشرة السمراء، وهو م كوت ديفوار، وقامت بتوجيه الحديث له بـ "تو" وهو ضمير يعنى "أنت"، وهو لا يستخدم فى الأمور الرسمية، وذلك بدلا من "لى" الذى يعنى حضرتك، وهو ما ورطها فى اتهامها بالعنصرية وسارعت بتقديم اعتذار الذى يعد الأول منذ توليها المنصب الأسبوع الماضى.

وقال قال سوماهورو، خلال كلمته، إنه يريد التحدث باسم كل المنسيين والمستغلين وغير المرئيين. الحاملين مثلى لندوب عنصرية وتمييز. تصعب العيش بكرامة"، مضيفا: "لنفترض مجيئك أيها الرئيسة ميلونى من أحياء فقيرة، لكننى أتيت أيضًا منها".

ولكن ردت ميلونى قائلة " لكن ميلونى ردت على خطابه قائلة "أقول لزميلى سوماهورو، نحن نشعر جميعًا بأننا علماء التاريخ، (أنت) تعرف"، ونبها عدد من الحاضرين بأنها استخدمت الضمير الخطأ ولذلك سارعت ميلونى بتوجيه اعتذار قائلة "اعتذر اعتذر..فى الحياة نرتكب أحيانا أخطاء ولذلك نحتاج فقط لاعتذار".

الضمائر استخدمها ميلونى للرد على سوماهورو، المولود فى كوت ديفوار، الدولة الأفريقية، بعد خطاب عن "العنصرية"، اعتبرت نفسها خلاله "مستضعفة".

ولم يكن هذا هو الموقف الأول لسوماهورو، عضو حزب اليسار بتحالف الخضر واليسار الإيطالى، الذى يثير فيه جدلا داخل البرلمان، حيث أنه دخل قاعة البرلمان مرتديا حذاء عمل "موحل"، تعبيرا عن المهمشين، ومتعهدا بتمثيلهم.